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На месте крушения самолёта в Подмосковье работают спасатели

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В Росавиации заявили, что на месте крушения самолёта в Подмосковье работают пожарно-спасательные подразделения.
На месте крушения самолёта в Подмосковье работают спасатели
  • РИА Новости

«Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров находится на месте катастрофы самолёта Superjet 100. Там работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают более 30 спасателей и семь единиц техники. В операции также принимает участие поисково-спасательный вертолёт Ми-8.

Ранее стало известно о крушении самолёта в подмосковной Коломне. Согласно имеющейся информации, экипаж лайнера погиб, но при этом на земле пострадавших нет.

Росавиация уже заявила, что расследованием авиакатастрофы в Подмосковье займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

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