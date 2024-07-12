На месте крушения самолёта в Подмосковье работают спасатели
- РИА Новости
«Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров находится на месте катастрофы самолёта Superjet 100. Там работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в Telegram ведомства.
Уточняется, что на месте происшествия работают более 30 спасателей и семь единиц техники. В операции также принимает участие поисково-спасательный вертолёт Ми-8.
Ранее стало известно о крушении самолёта в подмосковной Коломне. Согласно имеющейся информации, экипаж лайнера погиб, но при этом на земле пострадавших нет.
Росавиация уже заявила, что расследованием авиакатастрофы в Подмосковье займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).