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RT: белгородский дезертир оказался выходцем из чувашского села

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Предполагаемый белгородский дезертир Алексей Журавлёв оказался родом из чувашского села Юськасы под Чебоксарами.
RT: белгородский дезертир оказался выходцем из чувашского села
  • РИА Новости

Как выяснил RT, Журавлёв с братом уехали 20 лет назад, оставив дом с участком, которые на протяжении четырёх лет пытались продать под снос за 200 тыс. рублей.

Ранее в сети появилась ориентировка на Алексея Журавлёва 1995 года рождения.

По предварительным данным, он сбежал из воинской части из-за бытового конфликта.

Мужчину обвиняют по статьям о дезертирстве и о покушении на убийство. 

Источник RT подтвердил, что в Белгородской области произошла стрельба, есть раненые.

Официальных комментариев о происшествии пока нет. 

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