RT: белгородский дезертир оказался выходцем из чувашского села
- РИА Новости
Как выяснил RT, Журавлёв с братом уехали 20 лет назад, оставив дом с участком, которые на протяжении четырёх лет пытались продать под снос за 200 тыс. рублей.
Ранее в сети появилась ориентировка на Алексея Журавлёва 1995 года рождения.
По предварительным данным, он сбежал из воинской части из-за бытового конфликта.
Мужчину обвиняют по статьям о дезертирстве и о покушении на убийство.
Источник RT подтвердил, что в Белгородской области произошла стрельба, есть раненые.
Официальных комментариев о происшествии пока нет.