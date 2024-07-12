RT: белгородский дезертир оказался выходцем из чувашского села

Предполагаемый белгородский дезертир Алексей Журавлёв оказался родом из чувашского села Юськасы под Чебоксарами.

Как выяснил RT, Журавлёв с братом уехали 20 лет назад, оставив дом с участком, которые на протяжении четырёх лет пытались продать под снос за 200 тыс. рублей.

Ранее в сети появилась ориентировка на Алексея Журавлёва 1995 года рождения.

По предварительным данным, он сбежал из воинской части из-за бытового конфликта.

Мужчину обвиняют по статьям о дезертирстве и о покушении на убийство.

Источник RT подтвердил, что в Белгородской области произошла стрельба, есть раненые.

Официальных комментариев о происшествии пока нет.