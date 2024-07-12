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Сотрудников правительства Ивановской области задержали за превышение полномочий

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Двух высокопоставленных чиновников из правительства Ивановской области задержали в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, так как они лоббировали интересы коммерческой организации.
Сотрудников правительства Ивановской области задержали за превышение полномочий
  • РИА Новости

«Должностные лица... обеспечили указанной фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов по капитальному ремонту объектов социальной сферы на общую сумму более 850 млн рублей... Возбуждено и расследуется уголовное дело», — сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Ранее суд назначил восемь лет и восемь месяцев колонии общего режима бывшей руководительнице отдела Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по делу о взятках.

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