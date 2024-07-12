Сотрудников правительства Ивановской области задержали за превышение полномочий

Двух высокопоставленных чиновников из правительства Ивановской области задержали в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, так как они лоббировали интересы коммерческой организации.

«Должностные лица... обеспечили указанной фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов по капитальному ремонту объектов социальной сферы на общую сумму более 850 млн рублей... Возбуждено и расследуется уголовное дело», — сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Ранее суд назначил восемь лет и восемь месяцев колонии общего режима бывшей руководительнице отдела Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по делу о взятках.