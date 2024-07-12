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В результате столкновения трамваев в Златоусте погиб человек, семеро пострадали

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В результате столкновения двух трамваев в Златоусте Челябинской области погиб один человек, ещё семь получили травмы.
В результате столкновения трамваев в Златоусте погиб человек, семеро пострадали
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram Госавтоинспекции региона.

Уточняется, что после столкновения один из трамваев совершил наезд на пешехода. 

«В результате ДТП пешеход скончался в медицинском учреждении, травмы получили водитель трамвая и шесть пассажиров», — говорится в заявлении. 

Авария произошла на проспекте Гагарина. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее три человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом под Нижним Новгородом.

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