В результате столкновения трамваев в Златоусте погиб человек, семеро пострадали
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram Госавтоинспекции региона.
Уточняется, что после столкновения один из трамваев совершил наезд на пешехода.
«В результате ДТП пешеход скончался в медицинском учреждении, травмы получили водитель трамвая и шесть пассажиров», — говорится в заявлении.
Авария произошла на проспекте Гагарина. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее три человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом под Нижним Новгородом.