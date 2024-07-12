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МИД: работа с Минском в сфере авиастроения решит проблемы импортозамещения

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Заместитель главы МИД России Михаил Галузин рассказал, что сотрудничество с Белоруссией в авиастроении поможет решить проблемы импортозамещения иностранной продукции из недружественных государств.
МИД: работа с Минском в сфере авиастроения решит проблемы импортозамещения
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Dosogne

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Нет сомнений, что взаимодействие с белорусскими союзниками в области авиастроения поможет решить проблемы импортозамещения иностранной продукции из недружественных государств», — сказал Галузин. 

По его словам, такая совместная работа будет способствовать созданию безопасной и конкурентоспособной авиационной техники.

Ранее в НАТО заявили, что сотрудничество Москвы и Минска несёт негативные последствия для альянса. 

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