МИД: работа с Минском в сфере авиастроения решит проблемы импортозамещения

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин рассказал, что сотрудничество с Белоруссией в авиастроении поможет решить проблемы импортозамещения иностранной продукции из недружественных государств.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Нет сомнений, что взаимодействие с белорусскими союзниками в области авиастроения поможет решить проблемы импортозамещения иностранной продукции из недружественных государств», — сказал Галузин.

По его словам, такая совместная работа будет способствовать созданию безопасной и конкурентоспособной авиационной техники.

Ранее в НАТО заявили, что сотрудничество Москвы и Минска несёт негативные последствия для альянса.