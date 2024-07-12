МИД: работа с Минском в сфере авиастроения решит проблемы импортозамещения
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Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
«Нет сомнений, что взаимодействие с белорусскими союзниками в области авиастроения поможет решить проблемы импортозамещения иностранной продукции из недружественных государств», — сказал Галузин.
По его словам, такая совместная работа будет способствовать созданию безопасной и конкурентоспособной авиационной техники.
Ранее в НАТО заявили, что сотрудничество Москвы и Минска несёт негативные последствия для альянса.