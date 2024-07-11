Работы по благоустройству сада «Аквариум» в Москве завершены на 40%
- РИА Новости
Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на Комплекс городского хозяйства.
Специалисты сохранят привычный облик пространства, но оно станет более функциональным. На территории разместят новую уличную мебель, освещение, высадят деревья и кустарники, отметил заммэра столицы Пётр Бирюков.
Работы планируется завершить осенью 2024 года.
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