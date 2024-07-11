Работы по благоустройству сада «Аквариум» в Москве завершены на 40%

Работы по благоустройству сада «Аквариум» на Большой Садовой улице в Москве завершены на 40%.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на Комплекс городского хозяйства.

Специалисты сохранят привычный облик пространства, но оно станет более функциональным. На территории разместят новую уличную мебель, освещение, высадят деревья и кустарники, отметил заммэра столицы Пётр Бирюков.

Работы планируется завершить осенью 2024 года.

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