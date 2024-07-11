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В Москве утвердили проект реконструкции двух улиц на Пресне

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице утвердили проект реконструкции двух улиц на Пресне — Сергея Макеева и 2-й Звенигородской.
В Москве утвердили проект реконструкции двух улиц на Пресне
  • РИА Новости

Об этом Собянин сообщил в своём Telegram-канале.

На участках от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда будет организовано движение по двум полосам.

Также планируется установить дополнительные светофоры, обустроить наземные пешеходные переходы и остановку для городского транспорта.

«Всё это улучшит транспортное обслуживание деловых центров «Москва-Сити» и «Сити-2», а также Пресненского района в целом», — добавил мэр.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве открыли новый пешеходный мост через Водоотводный канал.

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