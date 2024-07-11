Москва выделила 170 га для МаИП с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«За шесть месяцев 2024 года город предоставил инвесторам почти 170 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов. Это более чем в три раза превышает показатели 2023-го, когда выделили около 53 га», — сказал Ефимов.
По его словам, в результате в городе появятся учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, промышленные и другие объекты.
Ранее сообщалось, что в Москве определили инвестора для реорганизации промзоны «Карачарово».