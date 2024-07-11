Москва выделила 170 га для МаИП с начала года

Москва выделила 38 участков для масштабных инвестиционных проектов (МаИП) с начала 2024 года, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«За шесть месяцев 2024 года город предоставил инвесторам почти 170 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов. Это более чем в три раза превышает показатели 2023-го, когда выделили около 53 га», — сказал Ефимов.

По его словам, в результате в городе появятся учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, промышленные и другие объекты.

Ранее сообщалось, что в Москве определили инвестора для реорганизации промзоны «Карачарово».