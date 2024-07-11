В Москве открыли новый пешеходный мост через Водоотводный канал

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил открытие нового пешеходного моста через Водоотводный канал. Конструкция связала стрелку острова Балчуг с Крымской набережной.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Уникальный объект начали строить в марте прошлого года, а завершили примерно на полгода раньше срока. Ускорить возведение моста позволила логистическая операция, которую мы провели в сентябре», — заявил мэр.

По его словам, пролётное строение массой 235 т собрали в Московской области и за восемь часов доставили на барже к месту монтажа. Затем конструкцию развернули поперёк и установили на опоры. В результате не потребовалось перекрывать улицы.

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