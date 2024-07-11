Военный суд 15 июля рассмотрит вопрос перевода генерала Попова под домашний арест

Военный суд 15 июля рассмотрит просьбу СК о переводе генерала Ивана Попова под домашний арест.

Как заявил ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский, 235-й гарнизонный военный суд получил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения в отношении Попова.

«Суд рассмотрит ходатайство следствия о переводе Ивана Попова под домашний арест в понедельник в 14:00 мск», — сказал он.

21 мая бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был арестован 235-м гарнизонным военным судом.

Как пишет РИА Новости, по версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.