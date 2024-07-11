Стало известно, какая часть родителей знает пароли от телефонов своих детей

Недавний опрос показал, что в России родители учеников младших классов чаще всего знают пароль от смартфонов детей, а родители подростков — нет.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос SuperJob.

Большинство родителей мальчиков (75%) и девочек (77%) в возрасте от шести до 11 лет знают пароль от смартфона своего ребёнка. Однако по мере взросления детей эти цифры уменьшаются.

Так, 59% родителей сыновей и 57% родителей дочерей в возрасте 12—14 лет заявили, что не знают пароли от устройств своих детей.

Если речь идёт о подростках старше 15 лет, то пароли не знают 73% и 80% соответственно.

Ранее детский психолог Наталья Наумова в беседе с НСН заявила, что знакомить ребёнка со смартфоном нужно не раньше первого класса.