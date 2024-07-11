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Челябинская полиция разбирается в инциденте с дракой и стрельбой

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В Челябинске полиция выясняет обстоятельства инцидента с дракой и стрельбой.
Челябинская полиция разбирается в инциденте с дракой и стрельбой
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

В один из городских отделов полиции поступило сообщение о драке на улице 40 лет Победы. В результате по горячим следам был задержан подозреваемый 19-летний местный житель.

Полицейские установили, что между двумя компаниями подростков произошёл конфликт. Один из молодых людей избил другого и отобрал у него мобильный телефон, который впоследствии продал случайному прохожему.

В настоящее время выясняется, кто производил выстрелы.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о расследовании инцидента в Ханты-Мансийске, где 15-летний подросток ранил двух школьников ножом.

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