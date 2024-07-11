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Володин: группа БРИКС превратилась в один из крупнейших экономических центров

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал группу БРИКС одним из крупнейших экономических центров мира.
Володин: группа БРИКС превратилась в один из крупнейших экономических центров
  • РИА Новости

Он написал об этом в Telegram-канале. 

«За 15 лет своего существования БРИКС превратился в один из крупнейших экономических центров», — заявил Володин.

Он отметил, что участники БРИКС улучшили свои позиции, несмотря на санкции.

Так, Россия стала четвёртой страной в мире по паритету покупательной способности (ППС) и остаётся первой экономикой Европы, подчеркнул спикер. 

«Доля государств БРИКС в мировом ВВП по ППС выросла до 36,8%, превысив удельный вес «Большой семёрки» — 29%. Этот отрыв будет только увеличиваться», — добавил Володин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 24 страны стоят в очереди на участие в БРИКС.

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