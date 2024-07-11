Володин: группа БРИКС превратилась в один из крупнейших экономических центров
- РИА Новости
Он написал об этом в Telegram-канале.
«За 15 лет своего существования БРИКС превратился в один из крупнейших экономических центров», — заявил Володин.
Он отметил, что участники БРИКС улучшили свои позиции, несмотря на санкции.
Так, Россия стала четвёртой страной в мире по паритету покупательной способности (ППС) и остаётся первой экономикой Европы, подчеркнул спикер.
«Доля государств БРИКС в мировом ВВП по ППС выросла до 36,8%, превысив удельный вес «Большой семёрки» — 29%. Этот отрыв будет только увеличиваться», — добавил Володин.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 24 страны стоят в очереди на участие в БРИКС.