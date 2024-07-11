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Сбер до конца года увеличит число банкоматов в новых регионах России до 400

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Сбербанк до конца года увеличит число банкоматов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 400 устройств.

Об этом в интервью ТАСС рассказал директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константин Подвальный.

«Мы начали работу в этих регионах в июне, и сейчас у нас там более 70 устройств», — отметил он.

По словам Подвального, в новые регионы Сбер выходит только с банкоматами, платёжные терминалы не ставит.

Также директор дивизиона рассказал, что в Крыму количество банкоматов будет увеличено до 200.

Ранее сообщалось, что до конца года Сбер откроет в новых регионах более 25 офисов.

Также в Сбербанке сообщили о появлении фейкового приложения в App Store.

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