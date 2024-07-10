Стенд Крыма на выставке «Россия» вошёл в топ-10 по итогам голосования

Стенд Крыма на международной выставке-форуме «Россия» вошёл в топ-10 по итогам народного голосования, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает «Крым 24».

«По итогам народного голосования стенд Республики Крым на международной выставке-форуме «Россия» вошёл в десятку лучших по всем 11 представленным номинациям. В их числе «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «Сохранение традиций», «Лучшая для детей», «Прогресс и инновации», «Лучший туристический проект» и «Лучший из лучших», — рассказал Аксёнов.

По его словам, гости высоко оценили экспозицию. Он также выразил благодарность всем, кто работал на стенде.

Ранее газета «Известия» сообщала, что пространство Москвы на выставке «Россия» посетили более пяти миллионов человек.