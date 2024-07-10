Курганский вуз открыл научную сетевую лабораторию в Китае
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.
Соглашение о сотрудничестве с Харбинским университетом науки и технологий было подписано 9 июля.
Совместные исследования в области химии, биохимии и материаловедения в лаборатории в городе Жунчен провинции Шандунь начнутся в начале осени.
«Это новый шаг в укреплении научных связей и развитии международного сотрудничества в области исследований и образования», — заявили в курганском университете.
Ранее сообщалось, что в тюменском межвузовском кампусе планируют создать школу фармацевтов.