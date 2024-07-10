Курганский вуз открыл научную сетевую лабораторию в Китае

Курганский государственный университет открыл зеркальную молодёжную научную лабораторию в Китае.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

Соглашение о сотрудничестве с Харбинским университетом науки и технологий было подписано 9 июля.

Совместные исследования в области химии, биохимии и материаловедения в лаборатории в городе Жунчен провинции Шандунь начнутся в начале осени.

«Это новый шаг в укреплении научных связей и развитии международного сотрудничества в области исследований и образования», — заявили в курганском университете.

Ранее сообщалось, что в тюменском межвузовском кампусе планируют создать школу фармацевтов.