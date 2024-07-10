В Перми установят 85 умных остановок общественного транспорта
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Установим в городе 85 новых остановок. Они будут оснащены табло прибытия транспорта, освещением, разъёмами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками для связи с Единой диспетчерской службой», — написал Соснин.
Он также отметил, что остановки обновят в течение двух лет во всех районах города.
Ранее сообщалось, что в Москве на всех станциях МЦД-4 до конца года запустят оплату по биометрии.