В Перми установят 85 умных остановок общественного транспорта

Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал о планах по установке умных остановок общественного транспорта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Установим в городе 85 новых остановок. Они будут оснащены табло прибытия транспорта, освещением, разъёмами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками для связи с Единой диспетчерской службой», — написал Соснин.

Он также отметил, что остановки обновят в течение двух лет во всех районах города.

Ранее сообщалось, что в Москве на всех станциях МЦД-4 до конца года запустят оплату по биометрии.