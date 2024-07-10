RT в Telegram
Подпишись

В Перми установят 85 умных остановок общественного транспорта

Короткая ссылка
Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал о планах по установке умных остановок общественного транспорта.
В Перми установят 85 умных остановок общественного транспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Установим в городе 85 новых остановок. Они будут оснащены табло прибытия транспорта, освещением, разъёмами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками для связи с Единой диспетчерской службой», — написал Соснин.

Он также отметил, что остановки обновят в течение двух лет во всех районах города.

Ранее сообщалось, что в Москве на всех станциях МЦД-4 до конца года запустят оплату по биометрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить