В Москве начали принимать заявки на участие в проекте «Добро пожаловать в туризм»
Об этом сообщает портал мэра и правительства.
Подать заявки можно до 1 ноября.
«Программа проекта состоит из четырёх курсов на различные темы, среди которых гостиничное хозяйство, работа в баре или ресторане отеля и другие. В каждом из направлений слушателей ждут лекции экспертов, а также дополнительные полезные материалы», — говорится в сообщении.
Составители курсов — ведущие специалисты отрасли.
Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» наградили победителей премии «Больше, чем путешествие».