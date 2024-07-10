В Москве начали принимать заявки на участие в проекте «Добро пожаловать в туризм»

В Москве начали принимать заявки на участие в новом просветительском проекте «Добро пожаловать в туризм», который является частью «Московской школы гостеприимства».

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Подать заявки можно до 1 ноября.

«Программа проекта состоит из четырёх курсов на различные темы, среди которых гостиничное хозяйство, работа в баре или ресторане отеля и другие. В каждом из направлений слушателей ждут лекции экспертов, а также дополнительные полезные материалы», — говорится в сообщении.

Составители курсов — ведущие специалисты отрасли.

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» наградили победителей премии «Больше, чем путешествие».