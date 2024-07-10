В Мариуполе начал работу центр помощи РПЦ
- РИА Новости
«Помощь церкви в Мариуполе и других городах сейчас организована в рамках Патриаршей гуманитарной миссии, её работу благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — заявил Потокин.
По его словам, главная задача нового учреждения — адресная помощь людям.
Сотрудники и волонтёры центра помогут с оформлением социальных выплат, окажут юридическую поддержку.
Тяжелобольным жителям, нуждающимся в госпитализации, будут оказывать содействие в получении медпомощи, в том числе в церковной больнице святителя Алексия в Москве.
Кроме того, в центре можно будет получить вещи первой необходимости, в том числе постельное бельё, посуду, лекарства, детское питание.
Учреждение будет работать в сотрудничестве с Донецкой епархией.