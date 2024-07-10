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В Мариуполе начал работу центр помощи РПЦ

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В Мариуполе состоялось открытие центра помощи Русской православной церкви. Молебен совершил и. о. председателя Синодального отдела по благотворительности и Патриаршей гуманитарной миссии протоиерей Михаил Потокин. Он также освятил помещения центра.
В Мариуполе начал работу центр помощи РПЦ
  • РИА Новости

«Помощь церкви в Мариуполе и других городах сейчас организована в рамках Патриаршей гуманитарной миссии, её работу благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — заявил Потокин.

По его словам, главная задача нового учреждения — адресная помощь людям.

Сотрудники и волонтёры центра помогут с оформлением социальных выплат, окажут юридическую поддержку.

Тяжелобольным жителям, нуждающимся в госпитализации, будут оказывать содействие в получении медпомощи, в том числе в церковной больнице святителя Алексия в Москве.

Кроме того, в центре можно будет получить вещи первой необходимости, в том числе постельное бельё, посуду, лекарства, детское питание.

Учреждение будет работать в сотрудничестве с Донецкой епархией.

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