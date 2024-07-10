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Минприроды: пик летних лесных пожаров в России ожидается в ближайшие недели

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Пик летних лесных пожаров в России ожидается в ближайшие две-три недели. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Минприроды: пик летних лесных пожаров в России ожидается в ближайшие недели
  • РИА Новости

«В течение двух-трёх недель нас ждёт пик летних пожаров», — заявил Козлов.

Он уточнил, что 2024 год, по расчётам специалистов, может войти в десятку самых тёплых за последние 30 лет.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре загорелись два ангара.

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