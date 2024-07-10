RT в Telegram
Подпишись

В Москве выпустили восемь новых тематических карт «Тройка»

Короткая ссылка
Восемь новых тематических транспортных карт «Тройка» выпустил Департамент транспорта Москвы совместно со Студией военных художников имени М.Б. Грекова.
В Москве выпустили восемь новых тематических карт «Тройка»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса Москвы.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, на картах «Тройка» изображены живописные виды Москвы и других регионов.

Приобрести тематические карты можно в сувенирных магазинах на станциях метрополитена и стойках «Живое общение».

Ранее сообщалось, что конка с лошадьми пройдёт первой в колонне исторических трамваев на параде ретротранспорта в центре Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить