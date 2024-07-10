В Москве выпустили восемь новых тематических карт «Тройка»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса Москвы.
По словам главы ведомства Максима Ликсутова, на картах «Тройка» изображены живописные виды Москвы и других регионов.
Приобрести тематические карты можно в сувенирных магазинах на станциях метрополитена и стойках «Живое общение».
Ранее сообщалось, что конка с лошадьми пройдёт первой в колонне исторических трамваев на параде ретротранспорта в центре Москвы.