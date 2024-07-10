В Москве выпустили восемь новых тематических карт «Тройка»

Восемь новых тематических транспортных карт «Тройка» выпустил Департамент транспорта Москвы совместно со Студией военных художников имени М.Б. Грекова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса Москвы.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, на картах «Тройка» изображены живописные виды Москвы и других регионов.

Приобрести тематические карты можно в сувенирных магазинах на станциях метрополитена и стойках «Живое общение».

Ранее сообщалось, что конка с лошадьми пройдёт первой в колонне исторических трамваев на параде ретротранспорта в центре Москвы.