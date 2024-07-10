Пострадавший в авиакатастрофе в Татарстане находится в крайне тяжёлом состоянии
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Камско-Устьинской центральной районной больницы Ильяса Минвалеева.
«У мужчины травматический шок, перелом трубчатых костей, повреждение лёгкого и ожог», — говорится в сообщении.
Пострадавшего перевезли в Казань в республиканскую клиническую больницу.
При крушении прогулочного самолёта Cessna-172 в Камско-Устьинском районе Татарстана погибли три человека, один пострадал.
Ранее прокуратура опубликовала видео с места трагедии.