Пострадавший в авиакатастрофе в Татарстане находится в крайне тяжёлом состоянии

Пострадавший в результате крушения легкомоторного самолёта Cessna-172 в Татарстане находится в крайне тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Камско-Устьинской центральной районной больницы Ильяса Минвалеева.

«У мужчины травматический шок, перелом трубчатых костей, повреждение лёгкого и ожог», — говорится в сообщении.

Пострадавшего перевезли в Казань в республиканскую клиническую больницу.

При крушении прогулочного самолёта Cessna-172 в Камско-Устьинском районе Татарстана погибли три человека, один пострадал.

Ранее прокуратура опубликовала видео с места трагедии.