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Пострадавший в авиакатастрофе в Татарстане находится в крайне тяжёлом состоянии

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Пострадавший в результате крушения легкомоторного самолёта Cessna-172 в Татарстане находится в крайне тяжёлом состоянии.
Пострадавший в авиакатастрофе в Татарстане находится в крайне тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Камско-Устьинской центральной районной больницы Ильяса Минвалеева. 

«У мужчины травматический шок, перелом трубчатых костей, повреждение лёгкого и ожог», — говорится в сообщении.

Пострадавшего перевезли в Казань в республиканскую клиническую больницу. 

При крушении прогулочного самолёта Cessna-172 в Камско-Устьинском районе Татарстана погибли три человека, один пострадал. 

Ранее прокуратура опубликовала видео с места трагедии.

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