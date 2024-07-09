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Бастрыкину доложат о травмировании двух подростков в пермском экстрим-парке

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Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту травмирования двух подростков в пермском экстрим-парке.
Бастрыкину доложат о травмировании двух подростков в пермском экстрим-парке
  • © Пресс-служба СК России

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра ведомства.

«В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования двух подростков в экстрим-парке», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на трёх развлекательных площадках Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) выявлены опасные аттракционы.

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