Стенд Тюменской области переместят с ВДНХ в центр Тюмени

Стенд Тюменской области с международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ переместят в центр Тюмени. Он станет основой нового инфопарка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Александра Моора.

«Выставка «Россия» официально завершила свою работу. Но буквально через месяц к юбилею региона в Тюмени на Цветном бульваре откроется инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!». Он станет продолжением нашего стенда, который работал на ВДНХ», — рассказал Моор.

По его словам, экспозицию дополнят интерактивной информацией.

Как отметил губернатор, стенд в Москве посетили около 1 млн человек.

«На протяжении восьми месяцев мы рассказывали большой стране, почему любим наш регион, чем гордимся и что могут увидеть гости, которые приезжают к нам в Сибирь по своей воле», — цитирует Моора «Вслух.ру».

Ранее сообщалось, что на стенде Удмуртии на ВДНХ побывали около 1 млн человек.