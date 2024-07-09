В МЧС рассказали о причинах ЧП с детьми на водоёмах

Старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров рассказал о причинах ЧП с детьми на водоёмах.

«Дети попадают в ЧП на воде из-за недосмотра родителей. Это я говорю из опыта. Ребёнок может пойти даже к какому-то пруду около дома и утонуть. Что касается пляжей, нужно смотреть внимательнее, не отвлекаться на гаджеты и телефоны», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если ребёнок пошёл в воду, за ним нужно следить.

Как отметил Кажуров, несанкционированное купание опасно, поскольку на таких пляжах нет спасательных вышек.

«Недосмотр родителей — это главная ошибка и причина несчастных случаев. Детям ходить на пляжи одним нельзя. Нельзя купаться в тёмное время суток, так как ничего не видно, не слышно», — заключил эксперт.

Также выяснилось, что 77% россиян не отпускают детей одних купаться. Об этом говорится в опросе сайта kp.ru.

По словам 12% участников исследования, они разрешают ребёнку сходить одному на водоём, если за ним присмотрит кто-то из знакомых взрослых.

Как утверждают 3% опрошенных, они отпускают детей с ребятами постарше, а 5% отпускают ребёнка одного.

Ранее хирург, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала в беседе с RT, чем опасны прыжки в воду.