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Юрист Русяев рассказал, как защититься от краж на пляже

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Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев рассказал, как защититься от краж на пляже.
Юрист Русяев рассказал, как защититься от краж на пляже
  • Gettyimages.ru
  • © tzahiV

«Конечно, очень важно не оставлять ценные вещи без присмотра. Часто на популярных пляжах организуются патрули и проводятся профилактические мероприятия. И в целом стоит критически оценить необходимость брать с собой ценные вещи», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, драгоценности, дорогие часы и крупные суммы денег лучше оставить в сейфе гостиницы, а если без телефона и небольшой суммы денежных средств не обойтись, то можно носить водонепроницаемый чехол на шее во время купания.

«Важно помнить, что даже короткое отсутствие может дать вору шанс. Не поддавайтесь искушению оставить вещи без присмотра, отлучаясь «буквально на минутку», — сказал Русяев.

Ранее адвокат Константин Кудряшов рассказал, как защититься от квартирных краж в летний период. В частности, он посоветовал разместить предупреждения, что объект находится под постоянной охраной.

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