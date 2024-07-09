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Депутат Журавлёв направил в Минюст просьбу признать Пугачёву иностранным агентом

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Депутат Госдумы Алексей Журавлёв направил в Минюст России запрос с просьбой признать певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом, документ есть в распоряжении RT.
Депутат Журавлёв направил в Минюст просьбу признать Пугачёву иностранным агентом
  • globallookpress.com
  • © Vadim Tarakanov

Перед этим Алексей Журавлёв заявил, что Аллу Пугачёву нужно признать иностранным агентом, а также лишить её всего имущества в Российской Федерации за дискредитацию российских вооружённых сил и «работу на западную пропаганду».

Пугачёва ранее осудила удары российских ВС по целям в Киеве.

Как подчеркнули в Москве, многочисленные свидетели подтвердили, что одна из западных ракет NASAMS угодила в строение на территории детской больницы в Киеве.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, есть все основания считать, что противоракета ВСУ, упавшая на больницу в Киеве, была запущена для перехвата удара по украинскому военному заводу. То, что это именно ракета ПВО, видно на фотографиях и видео, подчеркнул дипломат.

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