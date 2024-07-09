Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров арестован до 5 сентября

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров арестован до 5 сентября, он обвиняется в мошенничестве и в отмывании денег, полученных преступным путём.

Об этом РИА Новости сообщили в Верховном суде Дагестана.

«Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года», — рассказала агентству руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева.

5 июля после десяти суток ареста за хулиганство Омаров вышел на свободу. На следующий день он был вновь задержан. По данным источника RT, Омаров задержан по статье об отмывании денег.

Как отмечал суд, создателем преступной группы, организованной для совершения терактов в Дагестане, выступил Осман Омаров — сын Магомеда Омарова.