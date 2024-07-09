RT в Telegram
Подпишись

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров арестован до 5 сентября

Короткая ссылка
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров арестован до 5 сентября, он обвиняется в мошенничестве и в отмывании денег, полученных преступным путём.
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров арестован до 5 сентября
  • globallookpress.com

Об этом РИА Новости сообщили в Верховном суде Дагестана.

«Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года», — рассказала агентству руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева.

5 июля после десяти суток ареста за хулиганство Омаров вышел на свободу. На следующий день он был вновь задержан. По данным источника RT, Омаров задержан по статье об отмывании денег.

Как отмечал суд, создателем преступной группы, организованной для совершения терактов в Дагестане, выступил Осман Омаров — сын Магомеда Омарова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить