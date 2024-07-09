Экономист Линецкий рассказал о параметрах успешной инвестиции
- Gettyimages.ru
В беседе с газетой «Известия» он рассказал, что первым параметром является доходность, соотношение полученной прибыли к первоначально вложенным средствам.
Ещё один фактор — риск, вероятность отклонения фактического результата от ожидаемого.
К параметрам успешной инвестиции Линецкий также относит соответствие целям и диверсификацию.
Кроме того, эксперт отметил важность оценки инвестиционных рисков актива.
Ранее инвестиционный советник, основатель университета инвестиций Юлия Кузнецова рассказала о плюсах финансовой стратегии.