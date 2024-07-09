Экономист Линецкий рассказал о параметрах успешной инвестиции

Финансовый аналитик, экономист, эксперт в области инвестиций и автор долгосрочных стратегий Алексей Линецкий заявил, что у каждого инвестора свой уровень успеха, но если говорить об объективных метриках, то можно выделить ряд параметров.

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В беседе с газетой «Известия» он рассказал, что первым параметром является доходность, соотношение полученной прибыли к первоначально вложенным средствам. Ещё один фактор — риск, вероятность отклонения фактического результата от ожидаемого. К параметрам успешной инвестиции Линецкий также относит соответствие целям и диверсификацию. Кроме того, эксперт отметил важность оценки инвестиционных рисков актива. Ранее инвестиционный советник, основатель университета инвестиций Юлия Кузнецова рассказала о плюсах финансовой стратегии.