RT в Telegram
Подпишись

Экономист Линецкий рассказал о параметрах успешной инвестиции

Короткая ссылка
Финансовый аналитик, экономист, эксперт в области инвестиций и автор долгосрочных стратегий Алексей Линецкий заявил, что у каждого инвестора свой уровень успеха, но если говорить об объективных метриках, то можно выделить ряд параметров.
Экономист Линецкий рассказал о параметрах успешной инвестиции
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» он рассказал, что первым параметром является доходность, соотношение полученной прибыли к первоначально вложенным средствам.

Ещё один фактор — риск, вероятность отклонения фактического результата от ожидаемого.

К параметрам успешной инвестиции Линецкий также относит соответствие целям и диверсификацию.

Кроме того, эксперт отметил важность оценки инвестиционных рисков актива.

Ранее инвестиционный советник, основатель университета инвестиций Юлия Кузнецова рассказала о плюсах финансовой стратегии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить