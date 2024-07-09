Глава Дагестана рассказал подробности о боевиках, устроивших теракты в регионе

Теракты в Дагестане 23 июня устроили боевики, родившиеся в уважаемых семьях.

О террористах рассказал глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями общественности Сергокалинского района, передаёт РИА Новости.

«Террористами оказались выходцы из Сергокалинского района, причём из уважаемых семей», — заявил Меликов.

По словам руководителя Дагестана, родственники боевиков достигли определённых результатов в обществе, бизнесе, спорте.

Меликов отметил, что местное население негативно относится к идеям радикалов.

Ранее подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявили обвинение в терроризме.