Глава Дагестана рассказал подробности о боевиках, устроивших теракты в регионе
- РИА Новости
О террористах рассказал глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями общественности Сергокалинского района, передаёт РИА Новости.
«Террористами оказались выходцы из Сергокалинского района, причём из уважаемых семей», — заявил Меликов.
По словам руководителя Дагестана, родственники боевиков достигли определённых результатов в обществе, бизнесе, спорте.
Меликов отметил, что местное население негативно относится к идеям радикалов.
Ранее подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявили обвинение в терроризме.