Гладков призвал отправить детей в летние лагеря из-за опасной обстановки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки.

«По детям — нужно отправлять, чем больше мы детей с вами отправим, тем безопаснее себя чувствуем. Что будет завтра — мы не понимаем», — цитирует его РИА Новости.

Гладков отметил, что в регионе из-за обстрелов ВСУ за сутки погибли четыре человека, пострадали ещё 20.

Ранее министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская заявила, что за первую смену летней оздоровительной кампании в регионе отдохнули почти 90 тыс. детей.

Уточняется, что в текущем году крымские лагеря, в частности, принимают организованные группы детей из Оренбургской и Белгородской областей.