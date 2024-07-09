RT в Telegram
Подпишись

Гладков призвал отправить детей в летние лагеря из-за опасной обстановки

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки.

«По детям — нужно отправлять, чем больше мы детей с вами отправим, тем безопаснее себя чувствуем. Что будет завтра — мы не понимаем», — цитирует его РИА Новости.

Гладков отметил, что в регионе из-за обстрелов ВСУ за сутки погибли четыре человека, пострадали ещё 20.

Ранее министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская заявила, что за первую смену летней оздоровительной кампании в регионе отдохнули почти 90 тыс. детей.

Уточняется, что в текущем году крымские лагеря, в частности, принимают организованные группы детей из Оренбургской и Белгородской областей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить