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В Приморье по подозрению в избиении мужчины задержали двух подростков

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Двух подростков в Приморском крае задержали по подозрению в избиении мужчины, которое их подруга снимала на видео.

Об этом информирует прокуратура региона.

В Telegram-каналах появилось видео, на котором один из подростков бьёт мужчину 1971 года рождения, тот шатается и падает в кусты. Нападавший добивает его на земле ногами и руками, к нему присоединяется другой подросток.

В это время подруга нападавших снимала происходящее на камеру телефона.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела.

Как сообщает РИА Новости, в прокуратуре заявили, что потерпевший был нетрезв.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух подростков, подозреваемых в избиении сверстника.

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