В Приморье по подозрению в избиении мужчины задержали двух подростков
Об этом информирует прокуратура региона.
В Telegram-каналах появилось видео, на котором один из подростков бьёт мужчину 1971 года рождения, тот шатается и падает в кусты. Нападавший добивает его на земле ногами и руками, к нему присоединяется другой подросток.
В это время подруга нападавших снимала происходящее на камеру телефона.
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела.
Как сообщает РИА Новости, в прокуратуре заявили, что потерпевший был нетрезв.
Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух подростков, подозреваемых в избиении сверстника.