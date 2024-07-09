Константинов: украинских олигархов лишили наиболее крупных активов в Крыму
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, наиболее крупные предприятия уже находятся в собственности Крыма или российских инвесторов.
Константинов добавил, что в республике работают с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия.
Когда она примет квалифицированное решение по новым объектам, его озвучат, добавил он.
2 июля российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* и 503 объекта недвижимости должников по его делу.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.