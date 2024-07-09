Константинов: украинских олигархов лишили наиболее крупных активов в Крыму

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что наиболее крупные крымские активы, которые ранее принадлежали украинским олигархам, уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, наиболее крупные предприятия уже находятся в собственности Крыма или российских инвесторов.

Константинов добавил, что в республике работают с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия.

Когда она примет квалифицированное решение по новым объектам, его озвучат, добавил он.

2 июля российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* и 503 объекта недвижимости должников по его делу.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.