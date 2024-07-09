RT в Telegram
Подпишись

Константинов: украинских олигархов лишили наиболее крупных активов в Крыму

Короткая ссылка
Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что наиболее крупные крымские активы, которые ранее принадлежали украинским олигархам, уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, наиболее крупные предприятия уже находятся в собственности Крыма или российских инвесторов.

Константинов добавил, что в республике работают с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия.

Когда она примет квалифицированное решение по новым объектам, его озвучат, добавил он.

2 июля российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* и 503 объекта недвижимости должников по его делу.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить