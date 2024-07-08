Котяков заявил, что более 730 тысяч семей смогут забрать остатки маткапитала

Более 730 тыс. семей смогут забрать остатки маткапитала, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«На текущий день более чем у 730 тыс. семей... остались суммы менее 10 тыс. рублей. Сейчас такие средства можно направить на накопительную пенсию матери», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, всем семьям, у которых есть такие остатки после улучшения жилищных условий или оплаты образования ребёнка, Соцфонд направит уведомление о возможности получить эти средства.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что неистраченные 10 тыс. рублей маткапитала будут выплачиваться автоматически.