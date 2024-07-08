RT в Telegram
Подпишись

Совфед обсудит закон, обязывающий политиков согласовывать выезды за границу

Короткая ссылка
Совфед 10 июля обсудит закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России.
Совфед обсудит закон, обязывающий политиков согласовывать выезды за границу
  • РИА Новости

«Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания», — приводит текст закона РИА Новости.

Согласно документу, исключения составят поездки политиков в служебные командировки. 

Депутат Госдумы Виктор Пинский ранее рассказал в беседе с RT о подготовленных рядом депутатов и сенаторов поправках, согласно которым парламентарии должны будут согласовывать с руководством выезд за границу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить