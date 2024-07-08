Совфед обсудит закон, обязывающий политиков согласовывать выезды за границу

Совфед 10 июля обсудит закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России.

«Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания», — приводит текст закона РИА Новости.

Согласно документу, исключения составят поездки политиков в служебные командировки.

Депутат Госдумы Виктор Пинский ранее рассказал в беседе с RT о подготовленных рядом депутатов и сенаторов поправках, согласно которым парламентарии должны будут согласовывать с руководством выезд за границу.