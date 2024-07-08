Совфед обсудит закон, обязывающий политиков согласовывать выезды за границу
- РИА Новости
«Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания», — приводит текст закона РИА Новости.
Согласно документу, исключения составят поездки политиков в служебные командировки.
Депутат Госдумы Виктор Пинский ранее рассказал в беседе с RT о подготовленных рядом депутатов и сенаторов поправках, согласно которым парламентарии должны будут согласовывать с руководством выезд за границу.