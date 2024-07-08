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Педиатр Одинаева: дети подвержены солнечным ожогам больше взрослых

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Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева заявила, что дети подвержены солнечным ожогам больше взрослых.
Педиатр Одинаева: дети подвержены солнечным ожогам больше взрослых
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«Основной симптом — покраснение поражённого участка кожи. До него больно дотронуться, вдобавок может начаться отёк. На особенную серьёзность ожога указывает повышение температуры, озноб, головная боль и слабость», — сказала Одинаева.

По её словам, ребёнка нужно отвести в тень или прохладное место, приложить прохладный компресс и охлаждать повреждённую кожу в течение десяти

минут несколько раз в течение первого дня. Когда сильная боль пройдёт, место ожога можно смазать увлажняющим кремом, гелем или лосьоном.

Если кожа сильно обгорела и ребёнок стал вялым, необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская в беседе с газетой «Известия» дала советы тем, кто работает в жару на улице.

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