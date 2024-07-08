Педиатр Одинаева: дети подвержены солнечным ожогам больше взрослых
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
«Основной симптом — покраснение поражённого участка кожи. До него больно дотронуться, вдобавок может начаться отёк. На особенную серьёзность ожога указывает повышение температуры, озноб, головная боль и слабость», — сказала Одинаева.
По её словам, ребёнка нужно отвести в тень или прохладное место, приложить прохладный компресс и охлаждать повреждённую кожу в течение десяти
минут несколько раз в течение первого дня. Когда сильная боль пройдёт, место ожога можно смазать увлажняющим кремом, гелем или лосьоном.
Если кожа сильно обгорела и ребёнок стал вялым, необходимо обратиться к врачу.
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