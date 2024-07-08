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Опубликовано видео испытаний бетонобойных бомб для истребителей Су-30СМ2

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Телеканал «Звезда» опубликовал видеокадры испытаний бетонобойных бомб для истребителя Су-30СМ2.
Опубликовано видео испытаний бетонобойных бомб для истребителей Су-30СМ2
  • РИА Новости
  • © Валентин Капустин

Как рассказал в программе «Военная приёмка» главный конструктор программы Су-30 Олег Панков, визуально Су-30СМ2 не отличается от предыдущей модели Су-30СМ, однако у них есть ряд различий во внутреннем оснащении — обновлённая модель самолёта имеет новое вооружение и радар.

Так, например, в самолёте применено интегрированное оружие большой дальности.

«Практически всё, что сейчас имеет Российская Федерация, на нём применяется», — рассказал Панков.

Программа опубликовала, в частности, видео испытаний бетонобойных бомб. Они выделяются тем, что после падения не взрываются сразу: бомбы «вгрызаются» в землю и детонируют спустя несколько секунд.

Панков добавил, что дальность радаров самолёта увеличена практически в два раза, при этом как по наземным целям, так и по воздушным.

В июне сообщалось, что Россия впервые применила ФАБ-3000 против ВСУ.

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