Юрист: система распознавания водителей без страховки может заработать в этом году

Система распознавания водителей, которые ездят без страховки, может заработать уже в этом году.

Об этом рассказала директор юридической группы «Яковлев и партнёры» Мария Яковлева, передаёт агентство «Прайм».

Юрист отметила, что для фиксации нарушителей будут использовать дорожные камеры.

По словам Яковлевой, они проверят госномера авто по базе, и, если выяснится, что на него нет страховки, водителю автоматически выпишут штраф.

Ранее в РСА предложили штрафовать водителей без полиса ОСАГО в автоматическом режиме.

Также в Роскачестве напомнили, как можно снизить стоимость полиса ОСАГО.