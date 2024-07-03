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Путин: Россия готова увеличить квоту на обучение студентов из Монголии

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны увеличить квоту на обучение монгольских студентов.
Путин: Россия готова увеличить квоту на обучение студентов из Монголии
  • РИА Новости

Он рассказал об этом во время встречи с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, передаёт РИА Новости

Путин подчеркнул, что квота монгольских студентов на обучение в России является одной из самых больших и составляет 620 человек.

«Мы готовы дальше над этим работать, увеличивать её», — заявил российский президент.

Ранее Путин прилетел в Астану, чтобы принять участие в саммите ШОС и провести ряд двусторонних встреч.

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