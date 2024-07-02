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Минпромторг: продажи новых автомобилей в России в I полугодии выросли на 63%

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Минпромторг России заявил, что в стране продажи новых автомобилей всех сегментов в I полугодии 2024 года выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Минпромторг: продажи новых автомобилей в России в I полугодии выросли на 63%
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«По итогам января — июня 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 844 550 новых автомобилей (до трёх лет), что на 63% больше показателей аналогичного периода прошлого года (519 604 шт.)», — отмечается в сообщении.

Подчёркивается, что при этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 373 тыс. шт., что на 35% больше показателей января — июня 2023 года.

Ранее президент калининградского завода «Автотор» Денис Пак заявил, что компания запустит производство собственных автокомпонентов.

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