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Суд обязал детсад Кургана выплатить компенсацию из-за травмы ребёнка

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Детский сад Кургана по решению суда выплатит компенсацию в размере почти 200 тыс. рублей семье ребёнка, получившего травму на прогулке.
Суд обязал детсад Кургана выплатить компенсацию из-за травмы ребёнка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Курганской области.

Иск в Курганский городской суд направила городская прокуратура по результатам проведённой проверки.

Суд признал, что образовательная организация не выполнила свои обязанности по созданию безопасных условий для воспитанников, и взыскал с неё компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Ранее в прокуратуре ЯНАО сообщили, что девочке, на которую пролили кипяток в детском саду, присудили компенсацию.

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