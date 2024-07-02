Суд обязал детсад Кургана выплатить компенсацию из-за травмы ребёнка

Детский сад Кургана по решению суда выплатит компенсацию в размере почти 200 тыс. рублей семье ребёнка, получившего травму на прогулке.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Курганской области.

Иск в Курганский городской суд направила городская прокуратура по результатам проведённой проверки.

Суд признал, что образовательная организация не выполнила свои обязанности по созданию безопасных условий для воспитанников, и взыскал с неё компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Ранее в прокуратуре ЯНАО сообщили, что девочке, на которую пролили кипяток в детском саду, присудили компенсацию.