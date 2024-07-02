Суд обязал детсад Кургана выплатить компенсацию из-за травмы ребёнка
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Курганской области.
Иск в Курганский городской суд направила городская прокуратура по результатам проведённой проверки.
Суд признал, что образовательная организация не выполнила свои обязанности по созданию безопасных условий для воспитанников, и взыскал с неё компенсацию морального вреда и судебные расходы.
Ранее в прокуратуре ЯНАО сообщили, что девочке, на которую пролили кипяток в детском саду, присудили компенсацию.