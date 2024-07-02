Хозяева пса, покусавшего мальчика в Новосибирске, отказались оплатить реабилитацию

Хозяева собаки, которая покусала мальчика в Новосибирске 24 июня, отказались оплатить его реабилитацию.

У мальчика глубокая укушенная рана локтя.

Во дворе стоят таблички о запрете выгула собак, но хозяева хаски их проигнорировали. Прокуратура проводит проверку.

Тётя мальчика Алёна рассказала RT, что он эмоционально подавлен, на его восстановление уйдёт два месяца.

«Физически — получше. Очень долго работали с ним, чтобы он в дальнейшем не боялся собак и гулять. По ночам стал очень беспокойно спать», — сообщила она.

Информацию о травмах передали в полицию, но уголовное дело пока не завели, добавила Алёна. Родные мальчика просили 50 тыс. рублей на реабилитацию, но хозяева пса отказались платить: «Они прямым текстом заявили, что продолжения истории никакого не будет и мы ничего не докажем. Будем обращаться в суд».

Кроме того, местные СМИ утверждают, что владельцы животного требовали от семьи пострадавшего мальчика возместить затраты на кинолога: собака, с их слов, очень напугана.

Ранее в СУ СК России по Новосибирской области сообщили, что собака породы хаски в Новосибирске покусала шестилетнего мальчика, который проезжал мимо неё на самокате.