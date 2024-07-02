Собянин рассказал о проектах Агентства креативных индустрий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе Агентства креативных индустрий.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на личный блог Собянина.

«В организациях креативного сектора экономики занято порядка 740 тыс. человек, а с учётом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, в креативных профессиях занято 1,2 млн человек», — написал Собянин.

Он также отметил, что специализированная городская организация — Агентство креативных индустрий развивает инфраструктуру, помогает с обучением кадров и поддерживает проекты творческого предпринимательства в столице.

За четыре года работы агентства реализовано более 170 проектов в сферах кино, моды, дизайна, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр и музыки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новый сезон фестиваля «Московское чаепитие» начался 1 июля.