RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о проектах Агентства креативных индустрий

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе Агентства креативных индустрий.
Собянин рассказал о проектах Агентства креативных индустрий

Об этом сообщает НСН со ссылкой на личный блог Собянина.

«В организациях креативного сектора экономики занято порядка 740 тыс. человек, а с учётом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, в креативных профессиях занято 1,2 млн человек», — написал Собянин.

Он также отметил, что специализированная городская организация — Агентство креативных индустрий развивает инфраструктуру, помогает с обучением кадров и поддерживает проекты творческого предпринимательства в столице.

За четыре года работы агентства реализовано более 170 проектов в сферах кино, моды, дизайна, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр и музыки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новый сезон фестиваля «Московское чаепитие» начался 1 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить