В Челябинске перед судом предстанет банда чёрных риелторов

В Челябинской области банду чёрных риелторов из 12 человек отправили под суд по обвинению в мошенничестве.

Расследование уголовного дела завершено, его материалы переданы в Советский районный суд Челябинска, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного главка полиции.

В рамках дела три человека обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом, а ещё девять признаны его участниками. Им предъявлены обвинения в совершении 49 преступлений. Общий ущерб от действий злоумышленников оценивается более чем в 76 млн рублей.

«Всем участникам от 28 до 64 лет, некоторые из них имеют судимости или привлекались к уголовной ответственности», — уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Тверской области перед судом предстанут двое участников организованной преступной группы, обвиняемых в обмане пенсионеров.