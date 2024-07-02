На северо-востоке Москвы построят жилой комплекс по программе реновации
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Об этом сообщает НСН.
По словам чиновника, помещения в новом доме в районе Свиблово выполнят с улучшенной отделкой. Для маломобильных жильцов выделят 17 квартир.
Также в комплексе будет подземный паркинг, комнаты для хранения колясок и велосипедов, грузопассажирские лифты.
Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2026 год.
Ранее сообщалось, что более 2 тыс. москвичей получили новое жильё по программе реновации в Северном административном округе (САО) с начала 2024 года.