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На северо-востоке Москвы построят жилой комплекс по программе реновации

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В Северо-Восточном административном округе Москвы построят жилой комплекс на 1086 квартир по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
На северо-востоке Москвы построят жилой комплекс по программе реновации
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

По словам чиновника, помещения в новом доме в районе Свиблово выполнят с улучшенной отделкой. Для маломобильных жильцов выделят 17 квартир.

Также в комплексе будет подземный паркинг, комнаты для хранения колясок и велосипедов, грузопассажирские лифты.

Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. москвичей получили новое жильё по программе реновации в Северном административном округе (САО) с начала 2024 года.

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