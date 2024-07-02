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В Челябинской области назначили нового ректора ЮУрГГПУ

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В Челябинской области 2 июля назначили нового ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Им стал Александр Кузнецов.
В Челябинской области назначили нового ректора ЮУрГГПУ
  • Gettyimages.ru

Назначение состоялось по решению Минобрнауки России, сообщает URA.RU.

Губернатор Алексей Текслер поздравил нового ректора с вступлением в должность.

«Президент нашей страны поставил задачу — создать современную и безопасную цифровую образовательную среду», — уточнил в своём тексте глава региона.

Кузнецов на протяжении года исполнял обязанности ректора вуза.

В июне на внеочередном заседании Совета депутатов Иннополиса (город-спутник Казани) приняли отставку Руслана Шагалеева и назначили на пост мэра города Дмитрия Вандюкова.

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