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Аналитик Зубченко рассказал, как мошенники используют ИИ

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Старший аналитик по информационной безопасности, автор на курсе «Белый хакер» в школе IT-профессий Skillfactory Константин Зубченко рассказал, как мошенники используют искусственный интеллект.
Аналитик Зубченко рассказал, как мошенники используют ИИ
  • Gettyimages.ru

Самой большой уязвимостью является человеческий фактор, так как злоумышленники используют психологические манипуляции, чтобы заставить жертву поверить в фальшивую информацию, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, необходимо использовать популярные сервисы по выявлению подделок, если вы имеете дело с видео или фото.

При звонке от якобы родственника со знакомым голосом, но странной просьбой, стоит взять паузу и связаться с этим человеком по другому каналу связи.

Как отметил аналитик, уже есть программы, которые меняют лицо во время трансляции видео или с веб-камеры.

Зубченко отметил, что ваш скептицизм с большой долей вероятности покажет мошеннику, что вы не станете лёгкой добычей.

Ранее эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко дал советы российским туристам, как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников.

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