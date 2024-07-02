На Ставрополье установят ещё восемь ЭЗС
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В краевом правительстве отметили рост спроса на инфраструктуру для электрокаров, передаёт ИА «Победа26».
Регион вошёл в число пилотных субъектов, где реализуют проект по строительству станций для зарядки электромобилей.
В текущем году планируют оборудовать десятки новых станций. Так, восемь ЭЗС установят в Предгорном, Благодарненском, Красногвардейском, Изобильненском, Кочубеевском и Новоалександровском округах.
Работу курирует краевое Министерство промышленности и связи.
Ранее в Надыме открыли первую на Ямале скоростную зарядную станцию для электромобилей, расположенную недалеко от региональной дороги Сургут — Салехард.