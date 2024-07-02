На Ставрополье установят ещё восемь ЭЗС

На шести территориях Ставропольского края в ближайшее время откроется восемь зарядных станций для электромобилей.

В краевом правительстве отметили рост спроса на инфраструктуру для электрокаров, передаёт ИА «Победа26».

Регион вошёл в число пилотных субъектов, где реализуют проект по строительству станций для зарядки электромобилей.

В текущем году планируют оборудовать десятки новых станций. Так, восемь ЭЗС установят в Предгорном, Благодарненском, Красногвардейском, Изобильненском, Кочубеевском и Новоалександровском округах.

Работу курирует краевое Министерство промышленности и связи.

Ранее в Надыме открыли первую на Ямале скоростную зарядную станцию для электромобилей, расположенную недалеко от региональной дороги Сургут — Салехард.