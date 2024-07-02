Специалист Хвостов: некоторым абитуриентам положены льготы при поступлении в вуз

Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов рассказал, что некоторые студенты имеют льготы при поступлении в вузы.

Призёры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также других перечневых олимпиад могут поступить в учебное заведение без вступительных испытаний (БВИ), сообщил он «Газете.Ru».

«Другая группа абитуриентов, имеющих льготы, — это поступающие по квотам», — сказал Хвостов, отметив, что на них вузы отводят примерно 10% от всех бюджетных мест.

Кроме того, некоторые абитуриенты обладают «преимущественным правом». В эту категорию попадают, к примеру, учащиеся с единственным родителем-инвалидом первой группы, уточнил специалист.

Также, по его словам, некоторым студентам могут предоставить скидки на обучение. В разных заведениях они варьируются от 5 до 100%.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН рассказала о льготах для студенческих семей.