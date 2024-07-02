Специалист Хвостов: некоторым абитуриентам положены льготы при поступлении в вуз
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Призёры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также других перечневых олимпиад могут поступить в учебное заведение без вступительных испытаний (БВИ), сообщил он «Газете.Ru».
«Другая группа абитуриентов, имеющих льготы, — это поступающие по квотам», — сказал Хвостов, отметив, что на них вузы отводят примерно 10% от всех бюджетных мест.
Кроме того, некоторые абитуриенты обладают «преимущественным правом». В эту категорию попадают, к примеру, учащиеся с единственным родителем-инвалидом первой группы, уточнил специалист.
Также, по его словам, некоторым студентам могут предоставить скидки на обучение. В разных заведениях они варьируются от 5 до 100%.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН рассказала о льготах для студенческих семей.