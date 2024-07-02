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Прибыль российских компаний в 2023 году выросла на 23%

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Российские компании увеличили прибыль на 23% в 2023 году.
Прибыль российских компаний в 2023 году выросла на 23%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитический портал ФНС.

Как отметил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев, рост прибыли показали компании, которым не требуются значительные капитальные затраты или расходы.

По мнению Алексея Хижняка из «Деловой России», в 2024 году динамика будет выше. Торговля и логистика полностью перестроились, растёт товарооборот со странами ШОС и БРИКС.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области отмечается положительная динамика промышленного производства. По сравнению с январём — маем 2023 года индекс вырос на 5,2%.

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